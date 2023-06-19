بالفیدئو... قمر "خيام" الصناعي الإيراني يرسل صوره عن المسجد النبوي الشريف(ص)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الصور المأخوذة بواسطة القمر الصناعي الخيام التي تكون بدقة متر واحد، ستصبح متاحة لإستفادة مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية نشر صور الخيام الفضائية مستمرة، وسيتم نشر صور أخرى في المستقبل.

القمر الصناعي الخيام، الذي تمتلكه منظمة الفضاء الإيرانية، تعد بنية تحتية مناسبة لجعل القطاعات المختلفة في البلاد ذكية، بأجهزة استشعار دقيقة في أطياف مختلفة.

وان تحسين الإنتاجية في مجال الزراعة، والمراقبة الدقيقة لموارد المياه في البلاد، وإدارة المخاطر الطبيعية، ومراقبة التغيرات في استخدام الأراضي، والإنشاءات غير المصرح بها، والتعامل مع إزالة الغابات، ورصد المخاطر البيئية، ورصد المناجم ومراقبة حدود الدولة وغيرها تعد من ابرز مهام قمر خيام الصناعي.

هذا القمر الصناعي يتمتع من دقة تصوير عالية ولديه صور بدقة متر واحد وله القدرة على تصوير سطح الأرض بأطياف مختلفة.

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