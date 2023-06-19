  1. الدولية
  2. أوروبا
١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١:١٥ م

وزیر الخارجیة الروسي: أمريكا تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في روسيا

وزیر الخارجیة الروسي: أمريكا تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في روسيا

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تسعى لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا عشية الانتخابات الرئاسية التي ستجري فيها في 2024.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لافروف في خطاب ألقاه في جلسة لجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم الروس في الخارج، اليوم الاثنين: "لا تتوقف الممارسة الشريرة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وأشكال مثل هذا التدخل مختلفة وبينها التهديدات والابتزاز وتنظيم الثورات الملونة".

وأضاف: "حاولت (الولايات المتحدة) تكرار نجاح الانقلاب الدموي في أوكرانيا لعام 2014 بعد 6 سنوات في بيلاروس. وفشلت. من الواضح أنها لن تتوقف عند هذا الحد، إذ أنها تهدف بصراحة إلى زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي في بلادنا، لا سيما في سياق الانتخابات الرئاسية العام المقبل".

المصدر: نوفوستي

/انتهى/

رمز الخبر 1934195

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات