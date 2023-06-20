بايدن لا يشعر بإحراز تقدم في علاقات واشنطن وبكين بعد زيارة بلينكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال بايدن في تعليقه على العلاقات الأميركية الصينية: "نحن على الطريق الصحيح". وأضاف ردا على سؤال من الصحافيين عما إذا كان يشعر بإحراز تقدم: "لا أشعر بأن ذلك قد حدث".

لكن بايدن أشاد بوزير الخارجية الأميركي وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته.

وكان بلينكن قد أجرى زيارة نادرة إلى الصين استمرت ليومين والتقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الصيني تشين غانغ.

وقال شي لبلينكن، بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية، إنّ "الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة"، معتبراً أن هذا الأمر "جيّد".

من جانبه، صرح بلينكن خلال اليوم الأخير من زيارته إلى الصين: "عملت على إقناع الصين بأننا لا نريد قطع علاقاتنا كما أننا لن نتهاون في حماية مصالحنا".

وتابع: "واشنطن مستعدة للتعاون مع الصين في الملفات التي يتمتع فيها الطرفان بمصالح متبادلة بما في ذلك الصحة العامة والأمن الغذائي"، مرحبًا بزيارة المسؤولين الصينيين إلى الولايات المتحدة.

المصدر:العربي الجديد