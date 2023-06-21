تصريحات الجانب الأمريكي بحق شي تعتبر اعتداء خطير على الكرامة السياسية للصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "تصريحات الجانب الأمريكي سخيفة للغاية وغير مسؤولة للغاية ومخالفة للوقائع وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية، وهي اعتداء خطير على الكرامة السياسية للصين واستفزاز سياسي صريح".

وأضاف الدبلوماسي أن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها الحازم".

وكان بايدن وصف شي بـ"الديكتاتور" بينما كان يتحدث الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي، وذلك غداة انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين ولقائه الرئيس شي هناك.

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