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٢١‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٥:٢٥ م

أمير عبداللهيان يلتقي رئيس الوزراء الكويتي

أمير عبداللهيان يلتقي رئيس الوزراء الكويتي

التقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية اليوم الاربعاء برئيس وزراء الكويت واجرى معه جولة من المحادثات .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الاربعاء، مع رئيس وزراء الكويتي، الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح، وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل امير عبداللهيان، عصر اليوم الاربعاء الى الكويت، قادما من العاصمة العمانية مسقط؛ تلبية لدعوة نظيره الكويتي وبهدف اجراء مباحثات حول القضايا الثنائية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد غادر، الاثنين الماضي، طهران متوجها الى الدوحة التي شكلت المحطة الاولى من جولته الخليحية، مرورا بالعاصمة العمانية مسقط، وانتهاء بالكويت.

جدول زيارة وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له، الحالية للكويت يتضمن لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في هذا البلد لمناقشة القضايا الاقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1934278

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