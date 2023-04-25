  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٨:٠٨ م

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العُماني في مسقط

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العُماني في مسقط

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان حيث جرى استقباله في مطار مسقط من قبل مسؤولي وزارة الخارجية العمانية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي النجفي.

وتوجه أمير عبداللهيان، إلى مسقط على رأس وفد سياسي تلبية لدعوة وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي.

وخلال لقاء المسؤولين العمانيين سيتبادل وزير الخارجية الإيراني بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932651

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات