وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العُماني في مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بنظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان حيث جرى استقباله في مطار مسقط من قبل مسؤولي وزارة الخارجية العمانية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي النجفي.

وتوجه أمير عبداللهيان، إلى مسقط على رأس وفد سياسي تلبية لدعوة وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي.

وخلال لقاء المسؤولين العمانيين سيتبادل وزير الخارجية الإيراني بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

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