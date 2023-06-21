قائد الثورة: دخول جيل الشباب الفلسطيني إلى ساحة النضال يبشر بمستقبل مشرق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلاميّة في فلسطين (حماس)، السيّد إسماعيل هنيّة، والوفد المرافق، مع قائد الثورة الإسلاميّة، الإمام الخامنئي، عصر اليوم الأربعاء 21/6/2023، وأجروا حواراً مع سماحته.

وقال قاىد الثورة خلال اللقاء ان غزة هي مركز المقاومة والأحداث الأخيرة في جنين دليل بارز على دخول الجيل الفلسطيني الجديد ساحة المواجهة.

ولفت قائد الثورة ان السبب الرئيس وراء جمود القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية كان عدم مشاركة الشباب الفلسطيني في الساحة، مؤكدا ان الشباب الفلسطيني الآن في الساحة والأهم من ذلك أنهم يعتمدون على الإسلام والفكر الإسلامي.

واشار قائد الثورة ان قيام الشباب الفلسطيني بمحاصرة القوات الصهيونية دليل بارز على ظهور مشهد جديد ينذر بمستقبلٍ مشرق وانتصار كامل .

واكد الامام الخامنئي ان القضية الفلسطينية أهم قضية في العالم الإسلامي وكلما حصل تقدّم فيها ستتقدم الأمة الإسلامية بموازاتها.

**يتبع