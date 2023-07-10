ما الرسالة التي ارسلها قائد الثورة الاسلامية للشهيد سليماني بعد فتح آمرلي ؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يقول الشهيد الفريق قاسم سليماني " لقد ارسلت نبأ هذا الانتصار الى سماحة قائد الثورة الاسلامية، وعلى الفور تم ارسال رسالة في غاية الأهمية لي ، (( لا استطيع التعبير عن مدى قلقي بسبب ذهابكم الى المنطقة الخطرة ))".

ويضيف الشهيد الحاج قاسم سليماني " لقد كانت الرسالة أبوية وملؤها المحبة " .

وكان اهالي ناحية امرلي وعددهم 17 الف نسمة من النساء والاطفال والشيوخ والرجال قد قاموا ببسالة لاكثر من 70 يوما حصار الارهابيين رغم نقص الغذاء والدواء و قلة السلاح المتوفر لديهم بالاعتماد على الإمكانيات البسيطة ، لكنهم ابوا ان يستسلموا للزمر الارهابية و التكفيريين من داعش، وقد تحررت آمرلي في 31 اغسطس عام 2014 ودخلتها القوات العراقية من الجيش وكتائب حزب الله والبيشمركة وسرايا المقاومة الإسلامية ومتطوعي الحشد الشعبي من التركمان (معظم سكان آمرلي من التركمان العراقيين).

وحينما هاجم تنظيم داعش آمرلي وحاصرها واراد الدخول اليها دخل الشهيد سليماني المدينة ليلاً بواسطة مروحية في عمل خطير للغاية لإنقاذ “آمرلي” من السقوط ، آمرلي تبعد حوالي ثلاث ساعات عن الحدود الإيرانية. كان تصرف الشهيد سليماني غريبًا وجريئًا للغاية في تلك الظروف المخيفة والخطيرة وقليلون تجرأوا على فعل ذلك. تحمس شباب تلك المنطقة وهتفوا عندما التقوا بالحاج قاسم ، ونظم الشهيد سليماني القوات المدافعة عن المدينة و هجمات الجيش وقوات الحشد الشعبي العراقي . قاتلت هذه القوات بروح مزدوجة وبكل قوتها حتى تمكنوا من كسر الحصار وكان هذا أحد الأسباب الأولى لسقوط داعش في العراق.

وقد وصف بارزاني ، رئيس إقليم كردستان العراق ، أهمية الوجود والتأثير النفسي للحاج قاسم سليماني في انسحاب داعش من إقليم كوردستان ايضا، وقال: " لاحقا ، القينا القبض على احد قادة داعش وسألناه كيف يتراجع فجأة ، الذي كان يحتل اربيل. قال لنا أسير داعش: أبلغنا متسللونا في أربيل أن قاسم سليماني موجود في أربيل. وهكذا تحطمت معنوياتنا وجلسنا “.

وقد اغتال جيش الاحتلال والارهاب الاميركي الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه ابو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهما بعملية غادرة في مطار بغداد قبل 4 أعوام.

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