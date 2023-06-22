كيهان ..

سبعون عملية فلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني خلال 24 ساعة بالضفة الغربية .

اطلاعات ..

القائد بلقائه مع رئيس المكتب السياسي لحماس ..

" دخول جيل الشباب الفلسطيني المؤمن للميدان يبشر بمستقبل وضاء ".

ابرار ..

حركة حماس تعلن عن مسؤوليتها في القيام بعملية "عيلي" الإستشهادية بالضفة الغربية .

رويش ملت ..

وقوع صدامات بين مواطنين سوريين من سكان الجولان المحتل وجنود الإحتلال الصهيوني .

سياست روز ..

بايدن يصعد الأجواء مع الصين بعودة بلينكن من بكين بإتهام الرئيس الصيني بالديكتاتورية .

عصر ايرانيان ..

الجيش السوداني يشن هجمات واسعة بالمسيرات على مواقع قوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

جوان ..

القائد مخاطبا إسماعيل هنية..الضفة الغربية ستركع العدو الصهيوني.

خراسان ..

فشل مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة أنصار الله اليمنية والمجلس الرئاسي المرتبط بالسعودية .

ارمان ملي ..

بكين تنتقد بشدة تصريحات بايدن الأخيرة ضد الرئيس الصيني وتصفها بأنها مثيرة للسخرية .

ارمان امروز ..

وزير الخارجية الروسي يحذر .. إذا ما أراد الناتو الحرب فاننا على أهبة الإستعداد .

رسالت ..

نتنياهو يطلق تهديدات جنونية ضد الشعب الفلسطيني بعد عملية عيلي الإستشهادية بالضفة.

افكار..

البيان الختامي لمؤتمر آستانة يؤكد على وحدة الأراضي السورية والتطبيع بين دمشق وأنقرة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

ابرار..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( حماس تعلن مسؤوليتها عن عملية عيلي )..

تبنَّت حركة حماس مسؤولية القيام بعملية مستوطنة عيلي الاستشهادية قرب رام الله بالضفة الغربية مؤكدةً اَنَّ العمليةَ جاءت ثأرا لدماءِ شهداء المجزرة الصهيونية بمخيم جنين الاثنين الماضي .

"حماس أوضحت أن مقاوميْن إثنين من كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة نفذا عملية عيلي وأستشهدا برصاص الإحتلال"

عملية عيلي الاستشهادية اوقعت اربعة قتلى واربعة جرحى بين المستوطنين وجنود الاحتلال بمستوطنة عيلي المقامة على اراضي قرى فلسطينية هدمها الاحتلال. الناطق باسم حماس " حازم قاسم " قال ان عملية عيلي انتقامٌ لشهداء مخيم جنين ومن اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى .

خراسان..

حول اجواء العلاقات الامريكية الصينية كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( بكين غاضبة من واشنطن ) ..

زيارة وزير الخارجية الامريكي لبكين لم تحقق نتائج باهرة لكنها اوجدت توقعات بشأن احتمال تهدئة الاجواء بين البلدين لتفادي التورط في حرب مباشرة, فبلينكن اَذعَنَ عمليا لمبدأ الصين الواحدة ومن ان امريكا لا تدعم استقلال تايوان.

"إن تصريحات بايدن بعد عودة بلينكن بددت أية توقعات إيجابية حول مستقبل العلاقات مع الصين بوصفه نظيره الصيني بالديكتاتور"

ويبدو ان بايدن الذي نوه في بداية هذه التصريحات بان العلاقات مع الصين تسير في الاتجاه الصحيح قد نسي ما قاله موجِّها اتهامات صارخةً للرئيس الصيني, اتهامات ردت بكين بحدة عليها وهكذا عادت اجواء التوتر الى المربع الاول.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها( هلع نتنياهو من تصاعد المقاومة بالضفة )..

عملية "عيلي " الاستشهادية الفلسطينية فجرت هلعا واسع النطاق في الكيان الصهيوني في ظل هواجسه من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة بالضفة الغربية .عملية عيلي الاستشهادية ادت لمصرع اربعة مستوطنين واصابة اربعة اخرين بمستوطنة عيلي القريبة من رام الله.

" عملية عيلي دفعت قيادات بالكيان لطرح خطط بشن حرب على الضفة لكن نتنياهو تردد من قبولها خوفا من الإنتفاضة".

وذلك رغم غضبه الجنوني اثر هذه الضربة الفلسطينية الموجعة في عيلي. ان نتنياهو يعرف جيدا ان اي تصعيد صهيوني واسع جديد بالضفة سيؤدي لاندلاع حرب شاملة في القرى والمدن الفلسطينية بما فيها القدس قد تُسجِّلُ نهاية لوجود الكيان الغاصب, حرب على اربع جبهات على الاقل، فهناك غزة وحزب الله لبنان والضفة والجولان السوري المحتل .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( بلينكن يعود خالی الوفاض من بكين).

أجّجت التصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي بايدن التي وصف فيها نظيره الصيني بالديكتاتور نيران الخلافات بين واشنطن وبكين .

"الصين وصفت تصريحات بايدن بالمضحكة والإستفزازية , ليتضح للعيان بأن أزمة العلاقات الصينية الأمريكية أكثر تعقيدا مما تبدو"

في الواقع عززت تصريحات بايدن التي اعتبرتها بكين انتهاكا للاعراف الدبلوماسية الشكوكَ حول نتائج زيارة وزير الخارجية الامريكي بلينكن للصين , وهي شكوك تقول انه عاد لواشنطن خالي الوفاض رغم تصريحاته التي حملت مسحةً ايجابية لارضاء القادة الصينيين بقوله ان امريكا لاتؤيد استقلال تايوان, اذ يبدو ان بكين لم تقتنع بمصداقية واشنطن رغم ذلك.

اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان (منظمة الأمن الجماعي والإرهاب بأفغانستان ) قالت صحيفة اطلاعات ..

ابدت منظمة معاهدة الامن الجماعي برئاسة روسيا قلقها العميق ازاء تزايد التهديدات الارهابية من افغانستان ..

"البيان الختامي للإجتماع الوزاري لمنظمة الأمن الجماعي بموسكو عبّر عن القلق من إنتقال الإرهاب من أفغانستان لآسيا الوسطى"

كما ابدى البيان الختامي قلق المنظمة من انتهاك حكومة طالبان لحقوق المواطن الافغاني ومن تعاملها غير العادل مع المكونات الاتنية للشعب الافغاني ولحرمان المرأة الافغانية من حق التعليم .

بالطبع اكدت حكومة طالبان كالعادة أنها لن تسمح بوجود اية جماعات وتنظيمات ارهابية.

/انتهى/