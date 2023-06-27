القائم بالاعمال الايراني يجري مباحثات مع السفير السعودي في لندن حول اخر التطورات في المنطقة والعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائم باعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن سید مهدي حسیني متین، التقى يوم الاثنين سفير المملكة العربية السعودية في لندن خالد بن بندر، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين .

وأعرب الجانبان خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما للمسار المتنامي للعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و المملكة العربية السعودية، كما اكدا على مواصلة التواصل بينهما .

يذكر ان السعودية وإيران وقعتا اتفاقا في 10 مارس/آذار الماضي، في بكين وبوساطة صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارتين في البلدين خلال مدة أقصاها شهران.

وأعادت إيران في 6 يونيو/ حزيران الجاري فتح سفارتها في السعودية بعد 3 أشهر من اتفاق بكين.

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