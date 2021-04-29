نؤيد دعوة السعودية للحوار مع إيران

وكتب وزير الخارجية القطري في تغريدة له بموقع "تويتر" إن "التمسك بميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، ركائز أساسية للدول المتحضرة، وصمام أمان لحفظ الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وأضاف "أننا "نؤيد دعوة سمو ولي العهد السعودي لسياسة خارجية ترتكز على هذه الأسس، ومبادئ حسن الجوار، والحوار في المنطقة، بما في ذلك مع إيران".

وقال ابن سلمان في المقابلة التلفزيونية الأخيرة، إن "إيران دولة جارة، ونطمح لإقامة علاقة طيبة ومميزة مع طهران، ولا نريد أن يكون وضعها صعبا ولدينا فيها مصالح، وإشكالاتنا في التصرفات السلبية التي تقوم بها" على حد زعمه.

وتابع: "نعمل مع شركائنا في المنطقة والعالم، لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، ونتمنى أن نتجاوزها، وأن تكون علاقة طيبة وإيجابية فيها منفعة للجميع".

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