السفير الايراني لدى بغداد یثمن دور العراق في تحقيق التفاهم مع السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء يوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وشهد اللقاء، وفق البيان، "التباحث في جوانب عدّة تخصّ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء، على موقف بلاده المتوازن ومنهجه الداعم للغة الحوار، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم التنمية المستدامة لكل الشعوب الشقيقة والصديقة على طريق التقدّم والازدهار.

من جانبه، نقل السفير آل صادق، شكر القيادة الإيرانية وتثمينها الجهود التي بذلها العراق في سبيل تقريب وجهات النظر، وتيسير الجهود التي أفضت إلى التفاهم الأخير بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلنت إيران والسعودية، الجمعة 10 اذار 2023، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي ختام المباحثات المنجزة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين، كما اكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 17/4/2001 وكذلك الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون الفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي.

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