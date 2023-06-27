وزير الداخلية التركي الجديد يتفقد الجدار الحدودي قيد الانشاءمع إيران

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة الانباء التركية "الأناضول"، أن الوزير اطلع لدى تفقده انشاء هذا الجدار في منطقة «جالدران» الحدودية التابعة لمحافظة «وان» على الخنادق الامنية التي تم انشاؤها في هذه المنطقة.

وقد بدأ انشاء الجدار المذكور في الحدود التركية – الايرانية منذ عام ۲۰۱۵، حيث أعلن المسؤولون الأتراك العام الماضي أن الجدار سينتهي العمل منه حتى نهاية عام ۲۰۲۳.

وكان المسؤولون الاتراك في محافظة «وان» قد أعلنوا في شهر آيار الماضي أن ۹۶ کیلومتر من الجدار في الحدود التركية المتاخمة لايران الاسلامية البالغة ۲۹۵ کیلومترا ترکیه قد تم الانتهاء منه.

وتم تزويد هذا الجدار الحدودي بأبراج مراقبة ونواظير وأجهزة استشعار حرارية لمواجهة النشاطات غير القانونية، ويتم تحليق مسيرات في الحدود اذا اقتضت الحاجة.

وتزعم أنقرة أنها تقوم بإنشاء هذا الجدار في اطار مكافحة الارهاب والحيلولة دون تسلل الأشخاص بصورة غير شرعية الى تركيا، الذي لايخص الحدود الايرانية فقط حيث أن هذا البلد قام بإنشاء جدار مع سوريا يبلغ طوله ۸۳۷ كيلومتر.

الجدير بالذكر أن تركيا وايران تربطهما حدود مشتركة تبلغ 560 كيلومترا، بينها ۲۹۵ کیلومتر محاذية لحدود محافظة «وان» الترکیة.

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