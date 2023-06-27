الكرملين: إرادة بوتين في تجنب السيناريو الأسوأ أدت إلى حل أزمة التمرد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب بيسكوف عن أمل الكرملين في أن تفي جميع أطراف الاتفاق بوعودها وأن الرئيس بوتين يثمن عاليا جهود نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الوساطة.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي على تواصل مستمر وينسقان الآراء والإجراءات التي يتعين اتخاذها يوميا.

تجدر الإشارة إلى أنه في ليلة السبت الماضي، استولى مقاتلو مجموعة "فاغنر" العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين، على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا.

وتم التوصل إلى اتفاق بوساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقضي بمغادرة بريغوجين وعدد من مقاتليه الأراضي الروسية إلى بيلاروس.

المصدر: RT