"بلومبرغ": موسكو وواشنطن تجريان محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف الحرب في أوكرانيا، ويرسّخ الواقع الميداني الذي فرضته موسكو خلال عمليتها العسكرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفقاً للتقرير، يعمل مسؤولون من الجانبين على بحث تفاصيل تتعلق بالمناطق التي سيطرت عليها روسيا، تمهيداً لعقد قمة مرتقبة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده مستعدة لتنظيم مفاوضات مباشرة بين بوتين، وترامب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشدداً على أن "روسيا لن تُهزم في أوكرانيا".

وبحسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية، قال لوكاشينكو، إنّ بوتين والمجتمع الروسي، يريدان إحلال السلام، وأن بوتين مستعد للتفاوض، مشيراً إلى أنّ بيلاروسيا لن تقوم بأي مفاوضات مع الولايات المتحدة من وراء ظهر روسيا.

