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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١:٣٦ م

الاتحاد الأوروبي يعلق على ما يجري بروسيا

الاتحاد الأوروبي يعلق على ما يجري بروسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن ما يحدث في روسيا هو شأن داخلي، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يراقب الوضع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ممثل عن المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل "هذا شأن داخلي لروسيا. نحن نراقب الوضع".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين تمردا عسكريا، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.

وأعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي، عن فتح قضية جنائية بحق مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بتهمة " الدعوة للتمرد المسلح".

/انتهى/

رمز الخبر 1934339

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