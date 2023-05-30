ايران تختبر بنجاح طائرة الشحن العسكرية "سيمرغ"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حلقت طائرة سيمرغ الإيرانية المخصصة للشحن ، والتي صممها خبراء مؤسسة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، بنجاح مجتازاّ اختبار طيرانها.

وفي العام الماضي أزيح الستار عن طائرة النقل "سيمرغ" المصنعة من قبل خبراء الصناعات الجوية بوزارة الدفاع في شركة "هسا" في أصفهان وسط البلاد.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، خلال إزاحة الستار عن الطائرة، إن "هذه الطائرة نتاج إعادة تصميم وتطوير طراز مشابه من طائرات النقل العسكري الخارجية"، وتابع: "لكن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة لا تقارن بالنماذج المشابهة، وهي تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية".

وأكد أن "الطائرة "سيمرغ" تعزز المصالح الوطنية وأن تصميمها وتصنيعها يوفر العملة الصعبة بصورة ملحوظة ويخفض النفقات ويتيح فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويحقق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع والنضج التكنولوجي والصناعي ويسرع دخول الصناعة الجوية للبلاد خاصة القوات المسلحة لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا".

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