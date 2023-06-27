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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٩ م

قاليباف: الطاقات المتوفرة في ايران والبرازيل من شأنها تعزيز علاقات البلدين في العديد من المجالات

قاليباف: الطاقات المتوفرة في ايران والبرازيل من شأنها تعزيز علاقات البلدين في العديد من المجالات

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" على، ان الطاقات والقواسم المشتركة المتوفرة بكثرة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة البرازيل، من شانها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه في رسالة بعثها رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، ردا على برقية رئيس مجلس النواب البرازيلي "ارتور ليرا"، لمناسبة حلول الذكرى العشرين بعد المئة لتاريخ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وهنأ رئيس البرلمان الايراني نظيره البرازيلي بهذه المناسبة؛ مؤكدا ان عراقة الاواصر الثنائية تشير الى مكانتها البرازيل المرموقة بين دول امريكا اللاتينية بالنسبة لجمهورية ايران الاسلامية.

وتطلع قاليباف الى تسريع وتيرة الاجراءات لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ايران والبرازيل، وبما يصب في توسيع العلاقات بشتى المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية بين طهران وبرازيليا.

وفي الختام، اعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن امله في تعزيز التعاون البرلماني، نظرا لدوره الايجايي في تنمية العلاقات الساسية القائمة على الصداقة بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1934460

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