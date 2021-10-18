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١٨‏/١٠‏/٢٠٢١, ٨:٥٥ م

خلال لقاء قاليباف ووزير الخارجية الفنزويلي؛

ايران وفنزويلا تؤكدان على ضرورة التعاون في كافة المجالات

ايران وفنزويلا تؤكدان على ضرورة التعاون في كافة المجالات

اكد رئيس مجلس الشورى الايراني ووزير الخارجية الفنزويلي على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص في كافة المجالات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا غونزاليس، التقى رئيس مجلس الشورى الايراني، محمد باقر قاليباف، في مجلس الشورى الاسلامي مساء اليوم الاثنين 17 أكتوبر.

واشار رئيس مجلس الشورى الايراني خلال الاجتماع إلى الاهداف المشتركة بين البلدين وحكومتي البلدين بالقول: "العلاقات السياسية بين البلدين في مستوى جيد، لذلك يجب أن نحاول تنمية العلاقات الاقتصادية تباعاً".

وفي اشارة إلى تجارب الجمهورية الاسلامية الإيرانية في مواجهة العقوبات الامريكية، قال رئيس مجلس النواب: "من واجب حكومتي وبرلماني البلدين توفير التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات السياحة والزراعة والخدمات الفنية".

وشدد قاليباف على تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين قائلا: "نحن الآن مكتفون ذاتيا في العديد من الصناعات العسكرية والمدنية المتقدمة ويمكننا توفير الكثير من احتياجاتنا بالاعتماد على قدراتنا الذاتية".

وفي الختام وجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي دعوة إلى رئيس مجلس النواب الفنزويلي لزيارة ايران./انتهى/

رمز الخبر 1919022
https://ar.mehrnews.com/news/1919022/

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