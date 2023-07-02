مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة ينفي خبر الرحلات الجوية بين إيران والقاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة محمدحسين سلطاني فرد قال اليوم الأحد في تعليقاً على الاخبار المنتشرة حول مستقبل الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة : التصريحات الأخيرة حول تسيير رحلة جوية بشكل رمزي بين طهران والقاهرة "قريبا" تمهيدا لاطلاق الزيارات بين البلدين، وأيضا زيارة المدير العام للسياحة المصرية إلى إيران لم تنشر عبر قنوات رسمية ولايمكننا تأكيد صحة الخبر.

وكانت قد نقلت وسائل اعلام عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة ان الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما القادمة مشيرة الى أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل.

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