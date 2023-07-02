إيران قدتطلق الرحلات المباشرة إلى مصر في غضون شهر واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة النقابة التجارية لمكاتب خدمات السفر الإيرانية قبل ظهر اليوم في قاعة التجمع لهذه الجمعية، حيث قال من خلاله الرئيس التنفيذي لهذا المجلس: "بعد الثورة الإسلامية لم يكن لدينا أي علاقات سياحية مع مصر، حيث ان الوفود كانت تذهب هنا و تعود، ولكن لم ينجز أي عمل كبير... استلمنا اقتراحا بأنه يمكن لنا الذهاب إلى مصر عبر العراق والتحدث مع مسئوليهم... كان من الصعب بالنسبة لي أن أصدق ما إذا كان يمكن فعل أي شيء أم لا. لقد تشاورت مع مؤسسات مختلفة وعدت لتوي من رحلة إلى مصر".

وأضاف: "ان شرم الشيخ من الوجهات السياحية في مصر حيث لها شاطئ للسياحة، لكن بالنسبة للإيرانيين، فإن القاهرة أكثر جاذبية. لكننا عقدنا اجتماعا في شرم الشيخ وأعلننا أننا نريد أن يزور الإيرانيون كل المواقع السياحية المصرية، وليس فقط شرم الشيخ، لأنهم قالوا سابقا إنه من الممكن زيارة شرم الشيخ فقط".

وتابع رفيعي: "ليس لدينا رحلة مباشرة في الوضع الحالي، و للسفر إلى مصر كان علينا الذهاب إلى بغداد في العراق، لأن القنصلية هناك"، موضحا: "في إجتماعي الأخير مع مسئولي الحكومة المصرية ، اقترحت أن تنطلق رحلتنا الأولى بشكل رمزي من طهران إلى القاهرة حتى تقيم الحكومات علاقات أفضل وان يتم إصدار التأشيرات مباشرة من إيران... أعتقد أنه في غضون شهر، سيتم تحديد وضع السائحين الإيرانيين المطالبين بزيارة مصر".

وأضاف: "انه حضر هذا الاجتماع المدير العام المختص بوزارة السياحة المصرية... سيأتي وفد مصري إلى إيران، الأسبوع المقبل لمناقشة المزيد من التفاصيل، وسيتم تحديد وقت الرحلات الأولى بعد هذا الاجتماع".

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