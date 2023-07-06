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٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٦:٤٧ م

إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطيات النفط الخام والغاز

إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطيات النفط الخام والغاز

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن بلاده تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن بلاده تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.

وأضاف جواد أوجي أن إيران تمتلك أكثر من 33 تريليون متر مكعب من إحتياطي الغاز الطبيعي و154 مليار برميل قابلة للاستخراج.

وصرح الوزير الإيراني بأن الإنتاج اليومي يبلغ 3.800.000 برميل من النفط الخام

وأوضح أنه ونظرا للقدرة الإنتاجية العالية للنفط والغاز يتم التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد أنه ورغم العقوبات فإن عمليات تطوير وإصلاح وصيانة مصافي النفط تتم بخبرات محلية دون الحاجة إلى الأجانب.

/انتهى/

رمز الخبر 1934730

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