أوجي: طاقة انتاج ايران من النفط وصلت الى 3 ملايين برميل يوميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في لقاء صحفي علی هامش اجتماع مجلس الوزراء، بان طاقة ايران في انتاج النفط بلغت 3 ملايين برميل يوميا.

وحول إنتاج النفط الخفيف أشار إلي أنه فيما يتعلق بإنتاج النفط الخفيف، زادت الطاقة الإنتاجية اليومية بمقدار 200 ألف برميل مع الإبتكارات التي وضفناهم في هذا المجال.

وأعلن وزير النفط في وقت سابق، عن إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اجتماع مشترك مع وفد صيني زار العاصمة طهران، بشأن تطوير حقول النفط والغاز، وأبرمت خلال هذه الزيارة اتفاقيات ومذكرات تفاهم جيدة بشأن تطوير حقول النفط والغاز والحقول المشتركة.

و يذکر أن مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية، روح الله دهقاني فيروزآبادي، أكد في تصريح له في ملتقى ومعرض بتروفين المنعقد في شركة النفط الوطنية الإيرانية، ضرورة الاهتمام بالنفط في مجال التكنولوجيا وقال: "في وقت ما كان مجرد امتلاك الموارد أمرا مميزا لدولة ما، إلا أن الظروف الآن هي بحيث لا يعد امتلاك مصدر طبيعي للطاقة ميزة؛ لأن التكنولوجيا من خلال خلق قيمة مضافة لا يمكن مقارنتها بتجارة المواد الخام".

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