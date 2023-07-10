تسهيل ظروف تصدير الأدوية والمعدات الطبية من إيران إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال صالح الحسناوي خلال تفقده للمختبرات المرجعية لمنظمة الغذاء والدواء الإيرانية: "نعتبر هذه الرحلة والاجتماع مع وزير الصحة ومسؤولي القطاع الصحي في إيران نقطة تحول لبداية التعاون المشترك"، مضيفا: "نهتم إلى مجال الطب والأدنى بشكل خاص في هذه الرحلة دون أي شك".

وفي إشارة إلى مجالات التعاون المختلفة بين إيران والعراق على صعيد الأدوية والمعدات الطبية، قال الحسناوي: "إن استيراد الأدوية الإيرانية إلى السوق العراقية، ونقل الخبرة والتكنولوجيا لتصنيع الأدوية والمعدات الطبية الإيرانية هي من بين أهم الموضوعات الرئيسية قيد التفاوض".

وصرح الحسناوي إلى أن وزارة الصحة العراقية تتمهد تسهيلات مناسبة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية من إيران، موضحا: "لقد قمنا بتغيير بعض القواعد واللوائح التي كانت تعتبر خطا أحمر في الماضي ونريد الآن من الشركات الايرانية العاملة في مجال انتاج الادوية والمعدات الطبية ان تستفيد من هذه الظروف".

وخاطب الشركات الإيرانية المنتجة للأدوية والمعدات الطبية، قائلا: "إن التسهيلات العراقية الجديدة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية المنتجة في إيران وصلت إلى أعلى مستوى، ونأمل أن تتكيف الشركات الإيرانية مع اللوائح الجديدة والاستفادة القصوى من هذه التسهيلات؛ لأنها بالتأكيد ستفيد احتياجات السوق العراقية والمنتجين الإيرانيين".

وأشار وزير الصحة العراقي إلى أن هناك بلا شك شركات موثوقة في إيران متوافقة مع القوانين العراقية وتقوم بالتصدير إلى العراق حاليا ومنتجاتها تحظى بتفضيل واحترام الناس في السوق العراقي، ونتمنى من شركات أخرى ستتحرك أيضًا في هذا الاتجاه".

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