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٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٤:٢٦ م

إيران توقع اتفاقية تجارية مع فيتنام لنقل خبراتها في مجال المقايضة

إيران توقع اتفاقية تجارية مع فيتنام لنقل خبراتها في مجال المقايضة

استضاف رئيس منظمة تنمية التجارة الایرانیة مهدي ضيغمي السفير الفيتنامي في طهران لونغ كوك هوئي حتى يتمكن الطرفان من مناقشة القضايا التجارية في نفس الوقت الذي يزور فيه رئيس البرلمان الفيتنامي طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لإعلان منظمة تنمية التجارة، التقى السفير الفيتنامي لدى إيران، لونغ كوك هوئي مع رئيس منظمة التجارة الايرانية مهدي ضيغمي، أثناء حضوره منظمة تنمية التجارة الايرانية.

وناقش الطرفان في هذا الاجتماع خطط الأعمال المتعلقة بزيارة رئيس البرلمان الفيتنامي إلى طهران ولقائه برجال الأعمال الإيرانيين.

كما قرر إعداد قائمة من اسامي رجال الأعمال من البلدين ودعوتهم لحضور مؤتمر الأعمال الذي سيعقد في طهران بحضور رئيس البرلمان الفيتنامي.

وكانت مسألة إعداد اتفاقية التجارة التفضيلية والمقايضة من بين القضايا الأخرى التي أثيرت بين ضيغمي ولونغ كوك هوئي.

وفي هذا السياق، أراد سفير فيتنام، في إشارة إلى تجارة إيران في المقايضة، نقل الخبرات إلى فيتنام.

كما أشار رئيس منظمة تنمية التجارة إلى أن 5 سنوات مرت منذ أن تم الاجتماع بين ايران و فيتنام لذلك دعا لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وفيتنام في أسرع وقت ممكن، وقد رحب بهذا الاقتراح سفير فيتنام في طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1934787

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