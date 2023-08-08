نائب رئيس البرلمان الإيراني: إيران وفيتنام تحملتا تكلفة كثيرة من أجل الحرية والاستقلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل ذوالنوري صباح اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان الفيتنامي فونغ دينه هو ، الذي وصل إلى طهران اليوم على رأس وفد تجاري برلماني.

ورحب حجة الإسلام مجتبى ذو النوري بالوفد الفيتنامي قائلا: "إن زيارة هذا الوفد إلى طهران تظهر أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأشار نائب رئيس البرلمان الإيراني إلى العلاقات الدبلوماسية بين إيران وفيتنام، وقال: "نأمل أن تستمر هذه العلاقات بشكل أوسع وان تعزيز العلاقات البرلمانية يمكن أن يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية".

وأضاف: "تبادل رئيسي البرلمانين للبلدين رحلات جيدة في السنوات الماضية، و تاريخ العلاقات بين البلدين يظهر أنه لا توجد نقاط سوداء في العلاقات الثنائية وأن العلاقات بين البلدين ودية وستكون أكثر ودية من الآن فصاعدًا".

ولفت حجة الإسلام ذو النوري إلى ان إيران وفيتنام تشتركان في العديد من المبادئ، وقد تعرض كلا البلدين للأذى من قبل أمريكا والغرب، ودفعا تكلفة كثيرة من أجل الحرية والاستقلال، كما أن البلدين يعارضان الأحادية ويؤيدان السلام والصداقة".

وقيّم ذو النوري العلاقات الاقتصادية بين إيران وفيتنام بأنها جيدة وقال: "إن زيارة الوفد البرلماني الفيتنامي لطهران ستكون مصدر خير وبركة يمكن أن تؤدي إلى توسيع العلاقات".

وبدوره، شكر فونغ دينه هو على استقبال الوفد الفيتنامي الحار من قبل المسؤولين الإيرانيين وقال: "هذه هي المرة الأولى التي نزور إيران".

وأضاف: "آمل أن تعزز هذه الرحلة التعاون والعلاقات بين إيران وفيتنام وأن يتم التوقيع على وثائق تعاون جيدة بين البلدين ".

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