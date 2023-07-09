الرئيس الإيراني يستقبل السفراء الجدد للفلبين وليبيا وبنجلاديش والهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئیس الجمهوریة السفراء الجدد للفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند فی طهران، روبرتو جي مانالو، وجمعة حسن فضيل، ومنجورول كريم خان شودري، ورودرا غوراف شريست قبل ظهر يوم الأحد، بشكل منفصل.

وأشار السيد ابراهيم رئيسي خلال هذه اللقاءات إلى القدرات المتبادلة القائمة، مؤكدا على ضرورة بذل جهود جادة لتفعيل هذه القدرات من أجل تحسين مستوى العلاقات فيمابين في جميع المجالات وخاصة التفاعلات التجارية والاقتصادية.

وفي ختام هذه اللقاءات، تمنى الرئيس الإيراني لكل هؤلاء السفراء الجدد التوفيق في تنفيذ مهامهم.

كما أكد السفراء الجدد للفلبين وليبيا وبنغلاديش والهند في هذا اللقاء على اهتمامهم وجديتهم في متابعة المهام الموكلة إليهم في استخدام القدرات المتبادلة وتوسيع تفاعلات فيمابين.

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