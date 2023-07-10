اتلاف 20 طنا من المواد المخدرة في مدینة مشهد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اتلاف 20 طنا من المواد المخدرة وغير الطبية ذات التأثير النفسي والعقلي في مدینة مشهد مرکز محافظة خراسان الرضویة شمال شرق ايران خلال العامين الماضيين.

وبحسب المصادر المطّلعة واثناء عملية اتلاف المواد المخدرة صرح قائد شرطة محافظة خراسان الرضوية اليوم الاثنين بأن قيمة هذه المخدرات تبلغ 15 ألف مليار تومان، مؤكدا على ان من اولويات شرطة محافظة خراسان الرضوية بذل كل الجهود والقدرات المتوفرة لمكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات.

كما صرح أمين مجلس تنسيق المخدرات في محافظة خراسان الرضوية "محمد حسين صالحي" بأنه تم اكتشاف هذه الكمية من المخدرات في المحافظة في العامين الماضيين.

واشار الى أن الشرطة ضبطت 85٪ من المخدرات المكتشفة و 10٪ من قبل حرس الحدود والباقي من قبل أجهزة أخرى ذات صلة.

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