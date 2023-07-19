مساعدة الرئيس الإيراني: رئيس الجمهورية لم يوجه بعودة شرطة الأخلاق إلى الشوارع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت انسيه خزعلى على هامش اجتماع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء للصحفيين حول أمر رئيس الجمهورية بإعادة الدوريات المتعلقة بالحجاب المسماة بشرطة الأخلاق إلى الشوارع: "لسنا مسؤولين عن هذا الأمر، لم أسمع شيئا عنه".

وردا على سؤال حول الأنباء التي تقول ان هذا الحدث تم بتوجيه الرئيس، أكد مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون المرأة: "أنني لم أسمع مثل هذا الشيء".

كما صرحت: "اليوم، في اجتماع الحكومة، تمت الموافقة ولأول مرة على تخصيص واحد بالمائة من موازنة الأجهزة التنفيذية لدعم المرأة والأسرة و تمت التصويت علي لائحتها".

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