الشرطة تضبط أكثر من طن من المخدرات في محافظة هرمزكان جنوب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح جاويدان عن توقيف الشرطة في هذه المحافظة لسبعة سيارات كانت تستخدم لنقل المخدرات والقبض على 7 تاجر مخدرات و 11 تاجر تجزئة وموزع للمخدرات.

كما أشار العيمد جاويدان إلى القبض على 163 مدمن مخدرات الأسبوع الماضي، موضحا أنه من أجل محاربة تجار الموت بجدية تقوم الشرطة بإجراءات استخباراتية وتبذل كل الجهود المتاحة من اجل تطهير المناطق الملوثة بالمخدرات في جميع أنحاء المحافظة لمدة أسبوع.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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