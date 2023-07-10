الرئيس الإيراني لنظيره الاوزبكي: الطاقات متوفرة لتوسيع التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني اية الله السيد ابراهيم رئيسي، هنأ خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاثنين مع نظيره الاوزبكستاني المعاد انتخابه "شوكت ميرضيايوف"؛ بحصوله على ثقة شعب اوزبكستان من جديد.

وقال: ان الطاقات متوفرة بكثرة لتوسيع مجالات التعاون بين ايران واوزبكستان؛ متطلعا الى تسريع الاجراءات في سياق تنفيذ الوثائق الموقعة خلال الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين، وبما يسهم في تفعيل الطاقات المشتركة اكثر فاكثر.

واعرب رئيسي في هذا الاتصال، عن امله بان تسجّل الفترة الجديدة وفي ظل ارادة رئيسي البلدين، نموا اكثر من ذي قبل، على صعيد العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية بين طهران وطشقند.

واعتبر "اية الله رئيسي"، العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اوزبكستان، انها بالمستوى المطلوب طوال العامين الاخيرين، كما نوّه بوجود طاقات كثيرة لتوسيع هذه الاواصر.

وفي المقابل، اعرب الرئيس الاوزبكي عن تقديره لموقف نظيره الايراني الايجابي، قائلا : ان سير تطوير العلاقات بين طشقند وطهران، سيمضي خلال الفترة الجديدة، بمزيد من الحزم والاقتدار، وبشتى الصعد الثنائية والاقليمية، بما في ذلك التعاون في اطار منظمة شنغهاي.

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