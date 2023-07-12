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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:١١ ص

الرئيس الإيراني يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي

الرئيس الإيراني يصل إلى العاصمة الكينية نيروبي

وصل الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي، في الوجهة الأولى لرحلته الإقليمية إلى القارة الأفريقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي إلى مطار نيروبي الدولي في الوجهة الأولى لرحلته الإقليمية إلى إفريقيا، وكان في استقباله وزير الخارجية ألفريد موتوا.

وتمت زيارة الرئيس بدعوة رسمية من رئيس كينيا من أجل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتقوية العلاقات السياسية مع الدول الصديقة والمتحالفة، وتنويع وجهات التصدير للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وسوف يستقبل الرئيس رسميا من قبل نظيره الكيني السيد وليام روتو في القصر الرئاسي، وبعد ذلك سيعقد اجتماع خاص للرئيسين ومفاوضات مشتركة للوفود رفيعة المستوى من البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1934907

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