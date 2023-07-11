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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٢:٤٤ م

الكرملين: قرار فرنسا تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ستكون له عواقب وخيمة على أوكرانيا

الكرملين: قرار فرنسا تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ستكون له عواقب وخيمة على أوكرانيا

ندّد الكرملين بإعلان الرئيس الفرنسي نية باريس تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، وأكد أن هذا القرار خاطئ ولن يؤثر على سير العملية العسكرية الروسية، بل سيفاقم مصير نظام كييف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: " بالطبع، لا يزال يتعين توضيح مدى هذه الصواريخ، ومن وجهة نظرنا فهذا القرار خاطئ وستنعكس عواقبه على الجانب الأوكراني، لأنه بطبيعة الحال سيجبرنا على اتخاذ إجراءات مضادة".

وأكد بيسكوف أن هذه الخطوة لن تؤثر على مسار العملية الروسية في أوكرانيا، وأضاف: "مرة أخرى نؤكد ثبات نهجنا المبدئي، وأن مثل هذه القرارات لا تستطيع وليست قادرة على التأثير على مسار عمليتنا العسكرية، ويمكنها فقط أن تفاقم مصير نظام كييف".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بدء قمة الناتو اليوم الثلاثاء في فيلنيوس، أن فرنسا قررت تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه "ضربات للعمق" الروسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1934888

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