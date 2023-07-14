زاخاروفا: دول "الناتو" ترعى الإرهاب النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، عن سقوط طائرة بدون طيار في مدينة كورشاتوف، على بعد كيلومترات معدودة من محطة كورسك للطاقة النووية، دون تسجيل إصابات أو أضرار في المرافق الحيوية.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" متسائلة بسخرية: "هل تعتزم تلك البلدان التي تقدم الدرونات لنظام كييف الهجرة والاستيطان في المريخ حال حدوث كارثة نووية؟ لن يلحقوا. فضلا عن ذلك، فإن بريطانيا كدولة غير فضائية لا تمتلك مركبات فضائية خاصة بها، وكذلك الغالبية العظمى من دول الناتو".

وأضافت: "يجب أن تفهم شعوب دول الناتو أن حكوماتها ترعى الإرهاب النووي الذي يمارسه نظام كييف".

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