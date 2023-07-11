وحيدي:90 بالمئة من الحرب الهجينة التي شنت ضد ايران في الاضطرابات الاخيرة ارتكزت على الفضاء الافتراضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الداخلية الايراني "احمد وحيدي" في تصريح له ، اليوم الثلاثاء، حيث رعى الملتقى الثاني الوطني بعنوان "جهاد التبيين والاعلام القائم على الفن"، على ان الركيزة الاساسية للحرب الهجينة التي شنها العدو ضد ايران، تتمثل في الحرب المعرفية، قائلا : ان ابطال سحر هذه الحرب يتم بواسطة جهاد التبيين الذي يعتمد بدوره على جانب الاقناع.

ولفت "وحيدي" الى دور التكنولوجيا "الاساسي" في تعزيز قوة الاقناع لدى المجتمع؛ مبينا ان هذا الجانب يؤدي الى تسريع وتيرة الخطط والبرامج ذات الصلة وتوسيع نطاقها.

وتابع : ان نشاط العلاقات العامة والاعلام يحظى باهمية كبيرة في تعزيز النشاطات المعرفية وزيادة الاقناع في اطار خطة جهاد التبيين.

واوضح ان العمل الاعلامي الدؤوب في هذا الخصوص، لا يقتصر على نشر الاخبار فقط، وانما سيؤدي الى بناء الثقة عند الراي العام الدولي.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق وزير الداخلية الى الاضطرابات التي طالت البلاد خلال العام الماضي، مبينا ان 90 بالمئة من الحرب الهجينة التي شنت ضد البلاد انذك، ارتكزت على الفضاء الافتراضي والسيبراني، مقابل نسبة قليلة التي طفت على ارض الواقع.

وختم وحيدي، موجها خطابه الى مسؤولي شؤون العلاقات العامة في البلاد، من ان "جهودكم يجب ان تتواصل على مدار الساعة، وبما يؤسس لجبهة موحدة لدى الراي العام من اجل تحصين البلاد امام الحرب الهجينة الراهنة".

انتهى