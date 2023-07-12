الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات في منظمة "ایکو" تبدا اعمالها في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتتح اليوم الأربعاء ، الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ایکو".

و افتتح صباح اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، الذي استضافته وزارة الاتصالات الإيرانية.

ويهدف الاجتماع الى إيجاد سبل لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأسست منظمة "ايكو" منذ 52 عامًا بالتعاون مع ثلاث دول هي إيران وتركيا وباكستان وتعتبر إيران أحد مؤسسي هذه المنظمة.

حاليًا ، هناك 10 دول أعضاء في هذه المنظمة ، ودول باكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران أعضاء مشتركون بين منظمة "ایکو" ومنظمة شنغهاي للتعاون.

ويستمر الاجتماع يومين ويتم خلاله تبادل وجهات النظر بين الوزراء الحاضرين حول مستقبل التحول الرقمي.

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