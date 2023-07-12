إيران والعراق يبحثان سبل تقديم خدمات الاتصالات لزوار الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه التقى "عيسى زارع بور" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني الیوم الاربعاء بنظيرته العراقية "هيام عبود الياسري" والوفد المرافق لها، على هامش اجتماع وزراء الاتصالات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (إیکو)، وبحث معها سبل تقديم خدمات عالية الجودة في مجال الاتصالات لزوار الأربعين.

وفي بداية هذا الاجتماع الذی حضره ایضا مدراء عدد من الشركات الخاصة الإيرانية العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي، تم تقديم تقرير عن منتجات وقدرات هذه الشركات إلى الوفد العراقي.

کما استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك في حقل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى صعيد اخر، التقى "زارع بور"، وزير الاتصالات الباکستاني "صادق افتخار" والوفد المرافق له؛ حيث وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واقيمت صباح اليوم الاربعاء، مراسم افتتاح الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (يكو)، الذي تستضیفه وزارة الاتصالات الإيرانية.

ويهدف الاجتماع الى إيجاد سبل لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأسست منظمة "ايكو" منذ 52 عامًا بالتعاون مع ثلاث دول هي إيران وتركيا وباكستان وتعتبر إيران واحدة من الدول المؤسسة لهذه المنظمة التي تضم حاليا 10 دول.

ويستمر اجتماع طهران على مدى يومين، ويتم خلاله تبادل وجهات النظر بين وزراء الدول المشاركة حول مستقبل التحول الرقمي.

انتهی