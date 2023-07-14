قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلی طهران

وأفادت وكالة مهر للانباء، منذ لحظات ، أصدرت العلاقات العامة للجيش الباكستاني بيانًا ، قدمت نسخة منه إلى مكتب إرنا في إسلام أباد ، وأعلنت: توجه الجنرال سيد عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.

جاء في هذا البيان: من المقرر أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في الجمهورية الإسلامية الإیرانیة خلال هذه الزیارة.

وأضاف الجيش الباكستاني أن قائد هذا البلد سيتشاور مع المسؤولين الإيرانيين بشأن التعاون الثنائي ، خاصة في مجالات الأمن والدفاع.

وقال مسؤول عسكري باكستاني كبير، طلب عدم نشر اسمه، لمراسل إرنا في إسلام أباد في 23في حزيران/ يونيو، إن قائد الجيش الباكستاني سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية في الأيام المقبلة .

وأوضح هذا المسؤول المطلع أن التطورات الأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الأمنية والحدودية والعسكرية على جدول أعمال محادثات اللواء سيد عاصم منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأكد أن باكستان تتمتع بعلاقات دبلوماسية وسياسية وعسكرية قوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن البلدين عاقدتان العزم على معالجة القضايا بينهما وتأمين المصالح المشتركة.

كما أكد مسؤول كبير في الجيش الباكستاني الزيارة المرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران خلال مقابلة مع مراسل إرنا اليوم وقال: إن قيادة الجيش الباكستاني تتطلع إلى التعاون مع الجيران والدول الصديقة من أجل تحقيق المصالح المتبادلة، وان اللواء عاصم منير، يلعب دورا مهما في تطوير هذه العلاقات.

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