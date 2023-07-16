حب الحسين (ع) يجمع المواكب العراقية والايرانية لخدمة زوار الاربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر محرم الحرام، وتلاحم الجهود لترتقي بواقع الخدمة الحسينية وإحياء شعائرها، نظمت منطقة اروند الحرة مؤتمر طريق الاحرار والذي جمع مسؤولي المواكب والهيئات الحسينية من مدن آبادان وخرمشهر ومحافظة البصرة العراقية.

وقال سعيد الشمري وهو مسؤول مؤکب الحر الرياحي، ان اليوم جئنا الی منطقة ابادان للتنسيق بين الجانب العراقي ومواکب الجانب الايراني والتي ستکون ان شاء الله في خدمة زوار الامام الحسين عليه السلام.

ويهدف المؤتمر إلى نقل الخبرة والتنوعِ بالخدمات المقدمة والمزيد من التنسيقات اللوجستية والتعاون المستمر لسد حاجة الزوار بحلول شهر محرم الحرام.

وقال حسن موسوي العلوي وهو منسق المؤتمر:"علی رغم حر الجو، ان شاء الله سنوفر امکانيات اکثر من السنوات السابقة لهذا اجتمعنا مع الاخوة في مواکب أهالي ابادان وخرمشهر وايضاً البصرة".

وقال محمود البديري وهو صاحب موکب: "کل ابواب العراق مفتوحة امام زوار الامام الحسين عليه السلام وليس غريب ان يقدم العراقيين الغالي والرخيص لديمومة هذه الزيارة، فنحن قدمنا دماء ابناءنا من الابطال في القوات الامنية والحشد الشعبي في هذا المجال".

شارك في هذا المؤتمر اكثر من الف شخص من اصحاب المواكب الحسينية وفي الختام تم تكريمهم تقديرا لجهودهم التي يبذلونها خلال موسم العزاء الحسيني.

ان فاجعة كربلاء ستظل خالدة في قلوب كل محبي آل البيت وتعد الخدمة الحسينية واقامة المراسم في شهر محرم احد الاشكال التي تؤكد على بقاء هذه الذكرى الاليمة في ضمير كل الاحرار.

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