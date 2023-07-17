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١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٥٦ ص

وسط اشتباكات مسلحة… إصابة مواطن في عقبة جبر وحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وسط اشتباكات مسلحة… إصابة مواطن في عقبة جبر وحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات واسعة لمنازل المواطنين، وسط مواجهات في مناطق متفرقة وإصابة مواطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيمي عقبة جبر وعين السلطان أريحا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، وسط اشتباكات مسلحة من المقاومين التي حاولت التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال .

وأفادت مصادر محلية في أريحا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت حارة "آل وهدان" وسط المخيم واعتقلت محمد زهير وهدان من منزله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بالمدينة واعتقلت الشاب عودة ابو جوهر من منزله.

وكانت سرايا القدس - كتيبة أريحا أصدرت بياناً اعلنت فيه التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً أسيرا محررا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد مداهمة منزله.

وأضافت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في المخيم.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين، بلغت 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة المحتلة الضفة الغربية.

/انتهى/

رمز الخبر 1935054

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