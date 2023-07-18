وزير الثقافة الإيراني: اجتازت ايران كافة التحديات والمؤامرات التي يضعها الاعداء في طريقنا

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني "محمد مهدي اسماعيلي" على، ان "الاهاب الاعلامي سخّر جميع طاقاته في اطار حربه الثقافية والفنية التي يخوضها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وقال "اسماعيلي" في تصريحه خلال مراسم تكريم القائمين على تنظيم معرض طهران الدولي الـ 34 للكتاب، "ان نهضة الامام الخميني (رض) استطاعت بفضل الباري تعالى وعلى غرار العقود الستة الماضية، ان تجتاز بنحاج، كافة التحديات والمؤامرات الكثيرة التي يضعها الاعداء اليوم في طريق الثورة الاسلامية والبلاد".

واضاف، ان جميع النشاطات الثقافية والفنية التي تقام في انحاء ايران الاسلامية اليوم، هي مميزة ومرموقة؛ مصرحا ان "الحكومة تعهدت بمواصلة دعمها لهذا القطاع العظيم والفاعل، والحفاظ على منجزاته لتبقى ايران العزيزة بثقافتها وفنها الزاخر، خالدة في الاذهان الى الابد".

وثمّن وزير الثقافة، جهود القائمين على تنظيم معرض الكتاب الدولي الـ 34 في طهران؛ مبينا ان اقامة هذا الحدث خلال العام الجاري صاحبته العديد من التحديات والمشاكل، الا ان تظافر الجهود الوطنية آلت الى نجاح هذه التظاهرة الثقافية للحفاظ على تألق البلاد في الصعيد الدولي.

وعلى صعيد اخر، تطرق "اسماعيلي" الى زيارته الاخيرة لموسكو التي استضافت "اسبوع الثقافة الايرانية"، قائلا : ان شموخ وعظمة الثورة الاسلامية تجلت في هذا النشاط الوطني، والذي قوبل باستقبال وترحيب كبيرين من قبل الشعب الروسي.

/انتهى/