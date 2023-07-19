الادميرال تنكسيري: بحرية حرس الثورة الاسلامية تصمم و تصنع مسيرات فريدة من نوعها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام الادميرال علي رضا تنكسيري، بزيارة وحدة قيادة الطائرات المسيرة التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية صباح اليوم الأربعاء وسط البحريين من هذه الوحدة، وقال ان استخدام الطائرات المسيرة هي إحدى الاستراتيجيات الدفاعية في بحرية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية.

وقال "اليوم، الحمد لله، يتم تصميم وصناعة طائرات مسيرة فريدة من نوعها في بحرية حرس الثورة الاسلامية الإيرانية، وهذا دليل على جهود الشباب و تنفيذ أمر "نحن نستطيع" لسماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية آية الله السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي).

وبهذه الطريقة تفاجأ العدو بكل هذه الضغوط القصوى والعقوبات المكثفة، كيف تمكن الايرانيون من الوصول إلى هذا المستوى من النمو والتقدم في مجالات المعدات الدفاعية والعسكرية.

ووصف الادميرال تنكسيري التقدم الذي أحرزه الجيش وحرس الثورة الاسلامية الإيرانية في مجال المسيرات بأنه ذو قيمة كبيرة، وأضاف: إن صناعة الطائرات المسيرة على مختلف المستويات التشغيلية وتقنياتها المتعددة مثير للإعجاب للغاية في كل من الجيش وحرس الثورة الاسلامية الإيرانية .

/انتهى/