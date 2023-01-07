الادميرال تنكسيري: الشهيد سليماني أحيا المقاومة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية الادميرال «علي رضا تنكسيري » الشهيد « الحاج قاسم سليماني » بأنه أحيا المقاومة الاسلامية وكان أقوى قائد في مقارعة الارهاب .

وجاء ذلك في كلمة القاها الادميرال تنكسيري مساء امس الجمعة، في مراسم خاصة اقيمت تخليدا لذكرى الشهيد سليماني في مدينة بندر عباس جنوب ايران.

وشدد " تنكسيري " على أن الشهداء قدموا أرواحهم ليعيش الناس في أمن واستقرار، مؤكدا انه يفتخر بإعتباره جنديا للشعب الايراني المسلم، وينال وسام الشهادة حيث يقول الله في كتابه الكريم «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ».

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