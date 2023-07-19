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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٢:٥٤ م

تفكيك رابع عصابة منظمة لتهريب الأسلحة والذخيرة في محافظة كرمان

تفكيك رابع عصابة منظمة لتهريب الأسلحة والذخيرة في محافظة كرمان

أعلن المدعي العام في محافظة كرمان مهدي بخشي، عن القبض على عنصرين مزعزعين للأمن شرق البلاد، وتفكيك رابع عصابة منظمة لتهريب الأسلحة والذخيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدعي العام في كرمان قال في تصريح له، بعد تلقي بلاغ عن وصول شحنة أسلحة وذخائر مهربة إلى محافظة كرمان، تمت متابعة القضية من قبل الجهاز القضائي والمديرية العامة للأمن بمحافظة كرمان.

وأضاف: في هذه العملية، وبعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاستخباراتية المعقدة، تم استهداف العصابة المذكورة واعتقال عنصرين مزعزعين للأمن ينشطان في تهريب وبيع الأسلحة شرق البلاد.

وتابع المدعي العام في كرمان: في هذه العملية، تم ضبط 24 قطعة سلاح خفيف وأكثر من 400 طلقة وسيارة.

وتابع: إن عناصر هذه العصابة كانوا يحاولون استيراد أنواع مختلفة من الأسلحة من الحدود الشرقية للبلاد إلى كرمان ومن ثم نقلها إلى محافظات أخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1935138

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