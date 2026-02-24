ضبط 20 قطعة سلاح مهربة عند نقطة تفتيش للشرطة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح العقيد حميد متقي، نائب قائد الشرطة الوقائية، تفاصيل عمليات نقاط التفتيش الأمنية التي نُفذت الأسبوع الماضي، قائلاً: "بفضل الإجراءات الوقائية الفعّالة، نجح رجال الأمن في ضبط 870 كيلوغراماً من المخدرات، وأكثر من 49 ألف سيجارة، وأكثر من 125 ألف لتر من الوقود المهرب، وأكثر من 6 آلاف مادة حارقة، و20 قطعة سلاح غير مرخصة، كما ألقوا القبض على 591 شخصاً في هذا الصدد".

وأشار متقي إلى أن الشرطة، بتعبئة جميع مرافقها في أنحاء البلاد، تحرص على سلامة وأمن المواطنين، قائلاً: "نُقدّر دعم الشعب الإيراني الكريم والمتفهم الذي يُساند رجال الأمن في أداء واجباتهم، بما يُسهم في توفير الأمن لجميع الإيرانيين".

