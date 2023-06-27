إيران تدعو المجتمع الدولي لدعم اجراءاتها في مكافحة تهريب المخدرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب وسفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محسن نذیري اصل، قال خلال الاجتماع الخاص لهيئة مكافحة المخدرات الذي عقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتهريبها امس الاثنين : انه استنادا إلى مبدأ المسؤولية المشتركة، يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة البلدان التي تنتفع كثيرا من اجراءات الحدّ من تهريب المخدرات، أن تدعم نشاطات ایران الهادفة الى مكافحة الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي.

وأضاف : ان أكثر من 90 بالمئة من عمليات ضبط الأفيون و27 بالمئة من الكشف عن الاجار بمادة الهيروين و59 بالمئة من ضبط المورفين في العالم خلال السنوات الأخيرة، اُنجزت بواسطة إيران.

وتابع السفير الايراني في فيينا : ان السلطات المعنیة بمكافحة المخدرات في إيران، تمكنت من ضبط 716 طنا من انواع المخدرات في العام الماضي.

وفي إشارة إلى المنحى التصاعدي لإنتاج المخدرات على مدى العقدين الماضيين في العالم، حذر محسن نذیري اصل بان المساحات المزروعة بالخشخاش سجلت زيادة بنسبة 28 بالمئه خلال العام 2022 فقط.

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