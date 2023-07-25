وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات حرس الثوري يعلنان اعتقال عناصر من حزب التجسس البهائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مديرية الامن ومنظمة استخبارات الحرس الثوري بمحافظة کيلان اصدرتا بيانا مشتركا، الیوم الثلاثاء، اعلنت فيه القبض علی عدد من أعضاء النواة المركزية لـ "حزب التجسس البهائي" في هذه المحافظة الشمالية.

واوضح البيان، ان المتهمین الموقوفین تربطهم علاقة تنظيمية مباشرة وغير مباشرة مع مركز "بيت العدل" الصهيوني والذي يتخذ من الأراضي الفلسطينية المحتلة مقرا له.

کما جاء في البیان، ان المعتقلین کانوا یتابعون مهمة استراتيجية لإحياء تنظيم الفرقة البهائية الضالة (المحظورة) في محافظة کيلان، تحت عنوان جبهة الدعوة "الهجومية" وجمع المعلومات في اطار اجندات محددة.

وتابع البيان : لقد عمدت هذه الفئة الى تنفيذ عملية الترويج لافكار الفرقة البهائية الضالة صنيعة الاستعمار، وتعزيز نفوذها في الاوساط الثقافية والاجتماعية والتعليمية، باستخدام شتى السبل والاليات، بما في ذلك تنظيم ورش تعليم الموسيقى للأطفال والناشئين، والإخراج المسرحي والتمثيل والتغلغل في مشاريع الانتاج التلفزيوني؛ على مستوى البلاد وايضا محافظة كيلان.

واعلن البيان المشترك الصادر عن مديرية الامن واستخبارات الحرس الثوري، عن احالة هؤلاء المعتقلين الى السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانهم.

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