الحرس الثوري يلقي القبض على "فرقة ضالة" في ايلام غربي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد مقر امير المؤمنين (ع) التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة ايلام (غرب) "العميد جمال شاكرمي" صرح بأن اعضاء هذه الزمرة عمدت الى الترويج الواسع لافكارها الضالة عبر الفضائين الحقيقي والافتراضي واقامة تجمعات غير قانونية في احدى المدن التابعة لمحافظة ايلام.

واضاف، ان عناصر هذه الفرقة الضالة قاموا عبر التنسيق مع النواة الرئيسية والتواصل الواسع معها، ببث الشعارات والعبارات المسيئة للمقدسات الدينية من اجل المساس بمذهب اهل البيت (عليهم السلام) والمدرسة المهدوية، وايمان الناس بحقيقة ظهور "المنقذ".

وشدد قائد مقر امير المؤمنين (ع) التابع للحرس الثوري بمحافظة ايلام، على التصدي بحزم ومن دون اي تسامح لكافة المحاولات الرامية الى ترويج هكذا عقائد خرافية من جانب الفرق الضالة وحماتها.