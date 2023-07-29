الجهاد الاسلامي: قررنا مقاطعة لقاء القاهرة بسبب استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي، اليوم السبت، أن قرار مقاطعة لقاء القاهرة جاء بسبب استمرار الاعتقالات السياسية بالضفة وملاحقة المقاومة.

وشدد الهندي على أن أي نتائج من الاجتماع تعزز صمود شعبنا ومقاومته فنحن أول المباركين بها وسندعمها.

وقررت حركة الجهاد الإسلامية وثلاثة قوى أخرى مقاطعة اجتماع الأمناء العامين في القاهرة الذي من المقرر أن يعقد يوم غدٍ الأحد بسبب استمرار سياسة الاعتقال السياسي.

وتواصل أجهزة السلطة جريمتها بحق قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية، واستمرار سياسة الاعتقال المرفوضة وطنياً وأخلاقياً.

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