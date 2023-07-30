الحشد الشعبي العراقي يبدأ الانتشار في النجف لتأمين زيارة الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه باشرت قوات اللواء الثاني بالحشد الشعبي، انتشارها في قاطع المسؤولية بمحور النجف الاشرف لتأمين زيارة أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وانتشرت قطعات من الفوج الثاني على طريق يا حسين الواصل بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، لتأمين الزائرين والمواكب الحسينية.

ويشمل انتشار اللواء الثاني محور بادية النجف الاشرف والخندق الامني من حدود محافظة كربلاء المقدسة الى حدود محافظة الديوانية بطول 155 كم وبعمق يصل لاكثر من 40 كم والخط الاستراتيجي والمدينة القديمة ومسك طريق الحولي، بالاضافة للانتشار في المنطقة المحيطة بمسجد الكوفة المعظم وطريق يا حسين من النجف الاشرف وحتى ناحية الحيدرية، فضلا عن نشر مفارز طبية ومواكب لخدمة جموع الزائرين.

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